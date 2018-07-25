Элтон Джон назвал Брексит «тошнотворными хлопьями»

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Британцы обеспокоены тем, что государство решило выйти из Европейского Союза. Комментируя это, Элтон Джон дал грядущему событию новое сравнение.

Популярный певец неоднократно критиковал решение британского правительства провести Брексит, достаточно смело выражаясь и в социальных сетях, и в разных телешоу. Элтон Джон говорил, что процесс похож на прогулку в месте, где завязаны глаза, а как-то нужно выбраться. Ряд желающих, чтобы Британия осталась членом ЕС, не раз заявляли, что жителей государства обманывают, не посвящая во все последствия Брексита.

Снова обсуждая этот вопрос на «Четвёртом канале», Элтон Джон сказал, что это напоминает «тошнотворные хлопья». Стоит отметить, что в вопросе Брексита действительно большое количество нерешённых вопросов. Есть предположения, что процесс либо отложат, либо его условия будут отличаться от тех, о которых говорила премьер-министр Тереза Мэй.