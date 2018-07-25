Военный политолог: Из-за сбитого Су-22 ВВС Сирии ситуация в регионе обострится

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Обострение ситуации в Сирии грозит большими проблемами в данном регионе.

Недавний инцидент со сбитым Су-22 ВВС Сирии над территорией Голанских высот свидетельствует о том, что Израиль готов к активным действиям в отношении спорных территорий и сейчас ситуация находится на грани грандиозного военного конфликта. Военный политолог Андрей Кошкин сообщил, что из-за сбитого СУ-22 ближневосточный регион сейчас находится не в лучшем состоянии отношений между странами и самое важное, чтобы стороны конфликта проявили благоразумие, а не бросились друг на друга как разъяренные львы, ведь это может привести к многочисленным человеческим жертвам, но саму проблему в регионе никак не решит, она только обострится.

Политолог предлагает в первую очередь сесть за стол переговоров, так как это приоритетнее сейчас, нежели открытое военное противостояние. В целях сохранения собственного народа, политики должны трезво рассуждать и понимать всю остроту данной ситуации. Также необходимо поработать над снижением рисков обострения конфликта в спорных территориях в районе Голан, чтобы предотвратить «взрывную реакцию».