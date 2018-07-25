Советника президента РФ Вениамина Яковлева похоронят в Екатеринбурге

Сегодня, 16:56

На Широкореченском кладбище можно будет проститься с великим политиком и успешным адвокатом, говорят коллеги.

В 1953 году Вениамин Яковлев начал свой профессиональный путь. Его альма-матер стал Свердловский юридический институт. После решил пройти преподавательскую школу в Якутии. Также получил опыт в судебных инстанциях Свердловской области. В 1992 году получил должность председателя Высшего арбитражного суда РФ. В 2005 году стал советником Путина. Причины смерти великого человека пока не обсуждаются. У Яковлева осталась супруга и двое общих детей. Прощание с советником пройдет 27 июля на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.