В Новокузнецке задержали активистов в поисках автора баннера «Путин – вор»

Сегодня, 16:15

В центре Новокузнецка на автомобильной эстакаде появился баннер «Путин – вор».

Конечно, расследованием такого факта, занялись сотрудники Центра «Э» - подразделения полиции по борьбе с экстремизмом. Сотрудники этого центра в Новокузнецке очень умные. Полицейские не очень долго задумывались в поисках автора баннера. У сотрудников полиции мгновенно образовалась версия: это сделали сторонники Алексея Навального.

И тут – эврика – в отделении полиции как раз находятся двое таких активистов и сторонников Навального: Мила Земцова и Федор Регузов. Они как раз дают объяснения по поводу случая, когда на Федора напали во время его одиночного пикета. Он тогда держал в руках плакат против войны и рабства.

Когда Земцова и Регузов закончили писать объяснения и вышли из отделения полиции, к ним подошли двое мужчин, не представившись, отобрали у них телефоны и задержали вновь, затолкав их обратно в здание полицейского отделения. Один из сотрудников полиции, как это выяснилось впоследствии, ударил Милу. Задержанных отвели в кабинет и заставили снова писать объяснительные – на этот раз по поводу баннера о Путине.

Продержав ребят несколько часов в отделении, их все-таки отпустили. Мила и Федор намереваются подать жалобу на неправомерные действия силовиков, а также на применение ими физической силы.