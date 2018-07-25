Эксперты: Российский ядерный потенциал сильно преувеличен

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Эксперты утверждают, что претензии Кремля необоснованные, а новые изображения ракетных атак – краденые.

Министерство обороны Российской Федерации поделилось видеозаписью ракетной атаки с подводной лодки Тихоокеанского флота МВФ на корабль в 150 км в Охотском море. Это была заключительная часть роликов о военной мощи страны и её ядерного потенциала. Однако, эти же кадры транслировались на государственном телеканале «Звезда» почти два года назад. Тогда это было представлено как часть военных учений в Крыму. Нейл Гибсон, военный аналитик, рассказал, что российский ядерный потенциал сильно преувеличен.

По мнению отраслевых экспертов, Россия продолжает выстраивать мифы вокруг своей военной мощи, как это делал Советский Союз. Ряд специалистов также поставил под сомнение последнюю серию заявлений Российской Федерации о новом ядерном арсенале, который находился в стадии разработки в течение нескольких лет. В июле 2018 года представители Министерства обороны заявили, что идёт работа над ракетой с неограниченной дальностью. Её мощности хватит, чтобы уничтожить часть Земли размером с Францию или штат Техас.