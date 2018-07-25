На Украине признают: Референдум в Донбассе является необходимым

Сегодня, 13:08

Ни минские соглашения, ни вооружённые действия не смогут восстановить в регионе мир. К такому выводу пришёл украинский экс-министр транспорта и связи.

На Украине уже признают, что референдум в Донбассе является необходимым. К такому выводу пришёл Евгений Червоненко. Причём ситуация в стране уже сложилась таким образом, что это нужно делать в срочном порядке.

Червоненко напомнил, если мы кричим, что в Донбассе украинцы, почему не пустить их на референдум. Даже если они окажут поддержку тем, кто может не вполне устроить Киев.

Ну и пусть поддерживают, если на Украине демократия. Они выберут в Донбассе не вас, но вы сможете сделать мир, продолжил экс-министр.

Нынешние киевские власти постоянно твердят о том, что страна идёт по демократическому пути развития. В действительности они ничего не делают для того, чтобы из пустопорожних разговоров это становилось реальностью.

Червоненко акцентировал внимание, что тему референдума в Донбассе при встрече с Трампом озвучил Владимир Путин. Он предложил провести его под эгидой международного сообщества.

Далее Червоненко продолжил, что лично он поехал бы к Путину. Не стал падать на колени или унижаться, но сделал бы конкретные предложения.

Он признал бы, что Россия сильнее, но санкции ей не нужны. Поэтому, от международного сообщества – контроль референдума в Донбассе. От России – решение вопроса его разоружения. От Украины – гарантия внеблокового и нейтрального статуса страны.