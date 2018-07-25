«Гонорар = Патриотизм»: На Украине депутаты гнобят чемпиона Усика

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Боксеру предложили откупиться от исполнения долга перед страной в рядах ВСУ частью призовых денег после выигрыша в бое против Мурата Гассиева.

На Украине депутаты гнобят чемпиона Усика. Этот факт подтвержден не одним предложением от политиков. Слуги народа предложили боксеру продемонстрировать, какой из него патриот. Для подтверждения своей позиции Александру предложили откупиться от службы в ВСУ. Политик Виталий Куприй подразумевает, что «защищать территориальную целостность Украины в войне» Усик непременно должен именно сейчас.

«Если да, то какую именно сумму и на что планируете потратить?» — уточнил парламентарий.

В Facebook осудили такие поздравления и предложения в адрес Усика, поскольку о его заслугах перед страной даже не упомянули в СМИ. Причиной стал тот факт, что Александр отказался от позиции Порошенко и правительства «идти буром против России». Взамен этого он поприветствовал своего партнера Мурата объятиями, и оба спортсмена не опустились до разборок, как в уличном дворе за гаражами, уверяют пользователи Сети.

«Гонорар = Патриотизм, Вы что с ума посходили там в Верховной Раде?», «К чему этот пафос!? Отдайте свои зарплаты на благо Украины, а не грабите среди белого дня спортсмена, который заработал свой капитал честным трудом, а не так как вы все», - написали в соцсетях украинцы.