Небо Хабаровского края защитят С-400 «Триумф»

Сегодня, 10:47

Военнослужащие ПВО Восточного военного округа уже начали осваивать эти новейшие ЗРК. После этого они вместе в ними прибудут к месту постоянного базирования.

Небо Хабаровского края уже в скором времени окажется под надёжнейшей защитой. На боевое дежурство встанут комплексы С-400 «Триумф».

Сейчас их расчёты заняты изучением порядка и основных принципов того, как работают узлы и агрегаты комплекса. На завершающем этапе будут проведены стыковочные стрельбы на одном из полигонов, находящихся в Астраханской области.

После того, как процесс обучения расчётов будет завершён, С-400 «Триумф» погрузят на эшелон и они отправятся на защиту неба Хабаровского края.

Сообщение сделано пресс-службой округа.

Ни одна армия мира не располагает аналогами этого ЗРК. Он способен поразить цели, летящие, как на сверхмалой, так и на сверхбольшой высоте. При этом их размер значения не имеет. Комплекс эффективно справится и с целями, летящими на «гиперзвуке».

В то же время основным предназначением С-400 «Триумф» остаётся поражение самолётов и ракет противника.

Только недавно западные аналитики сообщали о том, что Россия, усилившись на западе, не скоро сможет приступить к перевооружению на востоке государства.

С-400 «Триумф», которые поступят в ВВО, станут достойным ответом.