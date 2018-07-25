Северная Корея демонтирует ключевые объекты на месте запуска ракет

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Спутниковые снимки демонстрируют, что Северная Корея начала разборку основных сооружений на одном из мест запуска ракет. Эти объекты использовались для испытания МБР большой дальности, как сообщил американский аналитический центр.

Похоже, что Северная Корея ликвидирует ключевые объекты, такие как структура железнодорожного сообщения и испытательный стенд для жидкотопливных ракетных двигателей, предназначенный для разработки двигателей баллистических ракет и космических ракет-носителей на спутниковой станции запуска Sohae в северо-западной провинции. Подтверждением этому являются спутниковые фотографии.

Так как считается, что этот полигон имеет важное значение в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет, тот факт, что Северная Корея демонтирует ключевые объекты, представляет собой новую ступень укрепления доверия со стороны Северной Кореи.

Разборка проводится в качестве выполнения обещания северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммите 12 июня по демонтажу одного из испытательных полигонов.

Этот объект был построен в 2009 году, впервые были запущены ракеты с этого полигона в апреле 2012-го.