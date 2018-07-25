«Путину будут не рады»: Сенаторы США высказались о новых санкциях против России

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В скором времени РФ ждёт сильное падение курса рубля. Это будет связанно с новыми ограничительными мерами в отношении суверенного долга страны, заявляет сенатор Боб Менендес.

Последствия встречи Дональда Трампа и Путина растянулись уже на вторую неделю. Сейчас же сенаторы США высказались об ограничительных мерах, которые вскоре введут против России. Недавно лидер большинства в американском Сенате Митч Макконнелл сделал суровое предупреждение Кремлю о том, что в ближайшее время в отношении России введут очередные санкции.

Митч Макконнелл заявил, что России стоит больше не вмешиваться в американские выборы. Политик добавил, что «они сделали это в последний раз».

Такие слова Макконнелла и общее настроение Сената США отличаются от поведения и заявлений Трампа, которые он делал на встрече с Путиным в Хельсинки.

Сейчас же сенаторы-республиканцы присоединились к демократам в решении наложить на Россию новые санкции. Сенатор-демократ Боб Менендес и республиканец Линдси Грэм заявили, что санкции негативно повлияют на долг России и приведут к падению рубля.

Республиканец Ван Холлен, говоря о новых санкциях, присоединяется к мнению сенатора Пэта Тумей в решении вводить отдельные ограничительные меры против 12 офицеров разведки России, которые объединялись для взлома компьютерных систем во время выборов 2016 года. Кроме того, сенаторы сошлись во мнении, что если президент России всё же посетит Белый дом этой осенью, то Путину будут не рады.

В это же время в США собираются очень аккуратно продвигать все санкции против России, ведь речь идёт о российском суверенном долге и о целом долговом рынке.