Южная Корея выведет войска из ДМЗ

Вчера, 23:30

Южная Корея стремится вывести войска из демилитаризованной зоны (ДМЗ) на границе с Северной Кореей, как это было согласовано на межкорейском саммите в апреле.

Южнокорейское министерство обороны заявило в своем докладе Национальному комитету обороны Национальной ассамблеи о том, что оно выведет силы в результате судебного разбирательства о надзоре Guard Post в качестве первого шага, чтобы превратить патрулируемую ДМЗ в территорию мира, сообщает Yonhap.

«После завершения тестирования мы будем стремиться к полному выводу войск в соответствии с исследованиями исторических памятников и экологии в приграничном регионе», - говорится в сообщении министерства.

Министерство рассматривает вопрос о сокращении числа охранных сил в Объединенном районе безопасности и открытии свободного проходя людям. Межкорейский пункт пропуска находится в деревне Панмунджом. Здесь состоялся саммит между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Министерство также планирует пригласить представителей Соединенных Штатов и Северной Кореи для проведения совместных раскопок останков солдат в районе ДМЗ.