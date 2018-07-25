«Он не нужен»: Вице-премьер Крыма заявил о планах Украины разобрать Крымский мост

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Украинской стороне не нужна дорога в Россию. Сам же объект экологически опасен и невыгоден экономически, заявляет бывший крымский чиновник.

Бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко заявил, что Крымский мост очень опасен для экологии Черноморского бассейна. Украина уже в ближайшее время проведёт полную экологическую экспертизу воды. Если же окажется, что все предположения об экологической катастрофе правдивы, то Украина будет обращаться к черноморским странам.

О том, что морская экология Крыма после строительства моста ухудшилась, в один голос заявляют сотни учёных-экологов. Речь идёт как об украинских, так и о российских экспертах. Из-за Крымского моста регион буквально стоит на пороге техногенной катастрофы, как для Азовского моря, так и для судоходства, и даже для людей, использующих Крымский мост.

Бывший чиновник Крыма добавляет, что после возвращения полуострова в состав Украины, стране достанется не только сооружение, но и экологическая опасность. Вице-премьер Крыма заявил, что Украине Крымский мост не нужен, а его снос стоит ещё дороже, чем его обслуживание.

Такое заявление бывшего крымского чиновника может говорить о планах Украины разобрать Крымский мост, ведь он не нужен. С политической точки зрения стоит понимать, что украинской стороне нет необходимости иметь мост в Россию. Кроме того, вопрос о разборе Крымского моста является всего лишь предположением бывшего чиновника, а не позицией официального правительства Украины.

Если обслуживать мост нет необходимости, а разбирать его слишком дорого, то остаётся непонятным потенциальный план действий Киева.

Кроме того, Крымский мост может «разобраться и сам». Дело в том, что эксперты и местные жители не раз заявляли, что объект уже начал разрушаться. Он буквально отходит от Крыма, а сама конструкция может шататься. Это всё может подтвердить версию о том, что в случае суровой зимы с Азовского моря на Крым двинутся льды, которые и разрушат мост.

Кстати, именно азовские льды разрушили первый Крымский мост в 1960-х годах. Конструкция не выдержала и властям СССР пришлось начинать демонтаж действующего моста.