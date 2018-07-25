США: 463 мигранта были депортированы без их детей

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Адвокаты Министерства юстиции США говорят, что 463 родителя-мигранта были депортированы без их детей после того, как они были разделены на границе, согласно судебным документам, поданным в понедельник, 23 июля.

Президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал приказ о прекращении разлуки детей со своими семьями на границе, но сотни семей еще не воссоединились. Поданный в понедельник отчет указывает на то, что многие родители могут быть депортированы, а их дети остаются в приютах для иммиграции в США.

Отчет о статусе южноамериканского окружного судьи Даны М. Сабрау в обновлении между истцами и иммиграционной и таможенной службой США показал, что 463 случая «находятся на рассмотрении», в этих случаях взрослый член семьи «не находится в США».

Правительство заявило, что депортированные родители имели возможность взять с собой своих детей, но охотно покинули их.

Адвокаты иммиграции спрашивают, полностью ли родители понимали, какой вопрос им задали, и надеются, что следующее судебное заседание обеспечит ясность.

Адвокаты утверждают, что родители-мигранты подвергались давлению и, в отчаянии, подписали формы депортации, согласно которым должны были быть освобождены из-под стражи, как только их сыновья и дочери были отправлены в правительственные приюты.