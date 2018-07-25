Boeing предложил новые проекты МБР

Boeing предложил варианты проектирования для ВВС США для разработки наземного стратегического сдерживающего средства, возможную замену межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III (Минитмен-3).
«Мы предложили оптимальные проекты по стоимости и эффективности МБР, как сдерживающего фактора, которые будут учитывать возникающие и будущие угрозы», - сказал в пресс-релизе Фрэнк МакКолл, вице-президент Boeing Strategic Deterrence Systems.
«Рассматривая различные варианты и возможности для экономии средств, ВВС могут определять приоритеты системных требований, поскольку мы продвигаемся к следующему этапу программы», - сказал Макколл.
Ожидается, что в августе Boeing получит контракт с ВВС в размере 349 миллионов долларов для работы над GBSD и завершит обзор дизайна МБР в ноябре.
Системный обзор будет завершен в конце этого года, в то время как завершенный проект Boeing представит в 2020 году.
Наряду с Boeing, Northrop Grumman и Lockheed Martin также конкурируют за контракты на разработку новой ракеты.
Программа наземного стратегического сдерживания - это усилия ВВС США по замене почтенной по возрасту МБР LM Mmuteman II, срок жизни которой приближается к концу.
В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 450 МБР.