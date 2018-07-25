Boeing предложил новые проекты МБР

Вчера, 23:15

Boeing предложил варианты проектирования для ВВС США для разработки наземного стратегического сдерживающего средства, возможную замену межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III (Минитмен-3).

«Мы предложили оптимальные проекты по стоимости и эффективности МБР, как сдерживающего фактора, которые будут учитывать возникающие и будущие угрозы», - сказал в пресс-релизе Фрэнк МакКолл, вице-президент Boeing Strategic Deterrence Systems. «Рассматривая различные варианты и возможности для экономии средств, ВВС могут определять приоритеты системных требований, поскольку мы продвигаемся к следующему этапу программы», - сказал Макколл.

Ожидается, что в августе Boeing получит контракт с ВВС в размере 349 миллионов долларов для работы над GBSD и завершит обзор дизайна МБР в ноябре.

Системный обзор будет завершен в конце этого года, в то время как завершенный проект Boeing представит в 2020 году.

Наряду с Boeing, Northrop Grumman и Lockheed Martin также конкурируют за контракты на разработку новой ракеты.

Программа наземного стратегического сдерживания - это усилия ВВС США по замене почтенной по возрасту МБР LM Mmuteman II, срок жизни которой приближается к концу.

В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 450 МБР.