Опрос: рейтинг одобрения Трампа увеличился, но все еще самый низкий за период после второй мировой войны

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Большее число американцев теперь одобряют работу президента Дональда Трампа, чем в любой другой период его президентства. Во вторник, 24 июля, появились данные нового исследования.

Опрос Gallup показал, что рейтинг одобрения Трампа увеличился и составляет 42% в течение шестого квартала его президентства. Квартал проходил с 20 апреля по 19 июля.

Этот рейтинг - улучшение по сравнению с уровнем одобрения 39,1%, который наблюдался в пятом квартале.

Шестой квартал включал личный максимум в 45% в течение недели его исторического саммита 12 июня с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Уровень рейтинга после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, где Трамп публично сомневался в разведывательных данных США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, не изменился.

Однако лучший рейтинг Трампа по-прежнему остается исторически низким по сравнению с девятью другими президентами за период после второй мировой войны во время их первого президентского срока. Уровень самый низкий из всех, кроме одного - Джимми Картер, который получил одобрение в 41,8% в своем шестом квартале в 1978 году.

Результаты исследования были основаны на интервью с более чем 19 000 взрослых людей и имеют погрешность в 1%.