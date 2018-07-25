Иванка Трамп закрывает одноименный модный бренд

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Советник Белого дома и дочь президента США Иванка Трамп заявила во вторник, 24 июля, что Иванка закрывает свой одноименный модный бренд.

Президент компании Абигейл Клем сообщила 18 сотрудникам марки, что она будет закрыта. Иванка Трамп сказала в заявлении, что торговая марка никогда не сможет снова войти в розничную торговлю.

«После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, вернусь ли когда-нибудь к бизнесу, но я знаю, что моим фокусом в обозримом будущем станет работа, которую я здесь делаю в Вашингтоне. Поэтому принятие этого решения теперь является единственным справедливым результатом для моей команды и партнеров»», - сказала Иванка Трамп журналистам на брифинге.

Некоторые лицензионные соглашения не будут возобновлены, но будут «проходить курс», сказал представитель компании CNBC , что означает, что некоторые товары могут быть приобретены у розничных торговцев до тех пор, пока они не будут проданы.

Продажи одежды марки Ivanka Trump, которая была основана в 2014 году, выросли в 2015-м, когда Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты США, Еще больше продажи выросли во время президентских выборов 2016 года. Однако грубые комментарии Дональда Трампа о женщинах нанесли большой ущерб продажам и даже положили начало кампании бойкота бренда.

После избрания ее отца президентом Иванка Трамп оставила руководство компании и сейчас занимает должность старшего советника Белого дома. Она также поставила свою компанию в семейный траст, IT Collection LLC. Но так как она не продала активы своей компании, это позволяет недоброжелателям высказывать беспокойство о возможных конфликтах интересов.

Бренд продолжает страдать в течение всего времени, как Дональд Трамп занял свой пост. Канадская компания Hudson Bay, которая также владеет Sax Fifth Avenue и Lord & Taylor, уведомила бренд в прошлом году о том, что поэтапно откажется от этой линии в своих магазинах, ссылаясь на медленные продажи, сообщает Bloomberg. В начале прошлого года Nordstrom отказалась от торговой марки, также ссылаясь на плохие продажи.