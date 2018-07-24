В Украине сообщили о планах США выделить Киеву $250 млн

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Вашингтон снова помогает Украине перевооружить украинских солдат.

Представители посольства Украины в Соединенных штатах Америки сообщили, что Вашингтон планирует выделить Киеву $250 млн на сферу безопасности, $50 млн из которых должны будут пойти на летальное вооружение.

Ранее сообщалось, что США уже выделяло украинскому правительству $200 млн на военные расходы. На эти деньги Вашингтон планирует оснастить украинскую армию техникой и новым снаряжением, а также улучшить логистику и разведывательные средства.

Поддержка Украины Соединенными Штатами Америки у многих вызывает вопросы. У них не существует какого-то конкретного союза, пакта, даже договора о взаимопомощи. Но США с удовольствием выделяет деньги на украинское вооружение и рассказывает о планах на финансирование армии Украины. Некоторые эксперты предполагают, что данная акция проводится только для того, чтобы сдерживать порывы населения Донбасса и России в аппетитах, направленных на Украину. Только вот мнение это неоднозначно, так как самостоятельно Донбасс никогда не сможет поглотить такое государство, как Украина, а Россия иногда попадает в частичную международную изоляцию, что значительно осложняет жизнь ее жителям.