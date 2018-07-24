США выделят $12 млрд на помощь фермерам в ходе торговых войн

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Сегодня, 24 июля, ожидается, что администрация президента США объявит о выделении финансовой помощи американским фермерам в ходе торговых войн, которые ведут с подачи Трампа США с Китаем, Евросоюзом и другими странами.

Это – яркая иллюстрация антиглобалистских действий Трампа. Нынешний американский президент является антагонистом во внешней экономической политике по отношению к предыдущему президенту США Бараку Обаме.

Обама претворял в жизнь теорию глобального мира, в котором существуют общемировые, глобальные принципы и законы, которым подчиняются все равноправные страны в мире. Взаимодействие равноправных стран составляет четкую мировую систему глобального мироустройства.

Трамп же с его предвыборным обещанием сделать Америку великой снова спешит сломать любые проявления глобального мира, которые так тщательно выстраивала предыдущая американская администрация. В ходе этой спешки он не разбирает никого – ни противников, ни союзников, даже ближайших. Его принцип – жесткое лоббирование интересов США везде и во всем. Если партнер не поддается на уговоры действовать в американских интересах – принуждение его силой. Никакого равноправного партнерства, только силовое доминирование США.

Дональда Трампа подстегивают расследования, которые ведутся против его окружения и родственников. Также поджимают его промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. В результате этих выборов большинство в Конгрессе может оказаться у демократов, и тогда с почти стопроцентной вероятностью будет запущена процедура импичмента. До начала процедуры импичмента Трамп должен заручиться поддержкой своих избирателей и доказать действенность своей стратегии антиглобализма.

А на помощь американским фермерам, которые пострадали от введения дополнительных пошлин на китайские товары, США выделят $12 млрд.