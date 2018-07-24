В России НБР БРИКС профинансирует пять проектов

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Вопрос станет темой обсуждения в ЮАР 25-27 июля и сможет дать старт новым инициативам, уверены экономисты.

На вчерашнем заседании в Дурбане в ЮАР прошла встреча рабочей группы Делового совета БРИКС по вопросам инфраструктуры. Эксперты подвели итоги деятельности прошлого года и подписали Годовой отчет организации. Компания специалистов определила перспективы развития и направления в которых продолжится работа. Иностранные СМИ сообщают, что подписана Дорожная карта о сотрудничестве по линии «РЖД» – Trasnet.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что данное направление станет важной частью развития международных отношений России.

«25 июля, то есть завтра, в рамках саммита проводится традиционное заседание делового форума БРИКС, на котором Россию будет представлять министр экономического развития Максим Орешкин», - говорится в официальном сообщении.

Работа Нового банка развития (НБР) станет одной из важнейших тем для развития вектора международных отношений РФ. Напомним, что БРИКС (BRICS) важное объединение, в которое вошли бразильцы, россияне, индусы, китайцы и жители ЮАР. Этот союз считается альтернативным объединением по типу ЕС и других.