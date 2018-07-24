В России НБР БРИКС профинансирует пять проектов

Вопрос станет темой обсуждения в ЮАР 25-27 июля и сможет дать старт новым инициативам, уверены экономисты.
На вчерашнем заседании в Дурбане в ЮАР прошла встреча рабочей группы Делового совета БРИКС по вопросам инфраструктуры. Эксперты подвели итоги деятельности прошлого года и подписали Годовой отчет организации. Компания специалистов определила перспективы развития и направления в которых продолжится работа. Иностранные СМИ сообщают, что подписана Дорожная карта о сотрудничестве по линии «РЖД» – Trasnet.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что данное направление станет важной частью развития международных отношений России.
Работа Нового банка развития (НБР) станет одной из важнейших тем для развития вектора международных отношений РФ. Напомним, что БРИКС (BRICS) важное объединение, в которое вошли бразильцы, россияне, индусы, китайцы и жители ЮАР. Этот союз считается альтернативным объединением по типу ЕС и других.