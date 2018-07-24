«Всё очень серьёзно»: СМИ заявили, что Пентагон готовится к зомби-апокалипсису

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Военные разрабатывают методику сдерживания «живых мертвецов».

Для многих сегодня зомби – вымышленные монстры из фантастических фильмов и книг, существование которых если не невозможно, то маловероятно. Вместе с тем, в США угрозу нападения этих тварей считают вполне реальной, утверждают западные СМИ. Как пишет портал Dailygeekshow.com, Объединенное стратегическое командование американского Минобороны разработало документ под названием CONOP 8888, где всё это и указано, а также среди прочего расписана даже стратегия действий при противодействии зомби-апокалипсису. Пентагон основательно готовится к данному сценарию, о чём говорится на первых страницах данного отчёта.

Если верить, журналистам, воочию знакомившимся с положениями секретного плана действий, американские военные воспринимают угрозу зомби очень серьёзно. В CONOP 8888, в частности, утверждается, что эпидемия зомби представляет потенциально большую угрозу национальной безопасности США, а меры по противодействию ей жизненно важны для интересов страны. К слову, в Пентагоне некоторое время назад даже подтвердили существование CONOP 8888. Представитель Объединенного стратегического командования капитан Памела Кунц заявила, что документ был разработан для тренировки подразделений американской армии и пока в больших масштабах не внедряется в работе.

Ранее мы писали, что в Польше замечен наркотик, превращающий людей в зомби. Данное вещество, по некоторым данным, уже пробралось в Россию.