Названы дата и место церемонии прощания с Вениамином Яковлевым

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Советник президента России Владимира Путина Вениамин Яковлев скончался 24 июля.

Владимир Груздев озвучил дату и место церемонии прощания с Вениамином Яковлевым. По словам главы Ассоциации юристов России, прощание с помощником президента пройдет в московской ЦКБ 26 июля.

Государственные чиновники не перестают выражать соболезнования по поводу кончины Яковлева. Президентский совет СПЧ всем составом сожалеет о смерти своего коллеги. Представители совета говорят, что они работали давно с советником Путина и имели тесные партнерские связи.

Умерший, по мнению коллег, помогал в вопросах совершенствования и реформирования судебной системы. Советник Путина Яковлев в 1953 году начал преподавать в Якутской юридической школе, а уже в 1954 ее возглавил. Его заслуги вспоминают в Ассоциации юристов, сопредседателем которой был Яковлев. Также он имеет много званий, включая доктора юридических наук, профессора, члена-корреспондента РАН и другие.

Но самым важным этапом в его жизни было время председательства в Высшем Арбитражном суде РФ, а также разработка Конституции РФ. Последнюю должность Вениамин Яковлев занял еще в 2005 году.