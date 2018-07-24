Депутат Госдумы: Лечить нужно всю Украину

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Если нет дел, можно о «достижениях» поорать. Пашинин, ранее игравший в патриотических фильмах РФ, продолжает свои «выступления».

Алексей Журавлёв, известный, как депутат Госдумы, считает, что лечить нужно всю Украину. Парламентарий полагает, что чего там лечить одного Пашинина. В лечении нуждается вся эта страна.

Депутат Госдумы считает, что Украину сейчас населяют 90% таких, как Пашинин. Тот получил хорошее образование в России, сыграл там роли в патриотических фильмах, а сейчас находится в состоянии острого творческого кризиса.

Впрочем, Пашинин несколько изменил свою позицию. Украину он сравнивает с колониальной страной. Её граждан – с папуасами, не интересующимися будущим своей страны.

Участие в гражданской войне на Донбассе актёр поясняет «всплеском гормонов», что приносит ему «чудовищное удовольствие».

Если нужно лечить всю Украину, не стоит ли начать с себя. Воевать и умирать стоит лишь за правое дело и за веру. А, если за тех, кого лечить, прямо палата номер шесть какая-то.

За кадром остался вопрос, а готов ли он положить жизнь за них, или только пофотографироваться в 100 километрах от передовой. Короче – ещё один «славаукраинец», лишь бы не убили.