ЛНР утверждает, что ВСУ провели учения минометчиков вблизи линии разграничения

Сегодня, 18:11

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что ВСУ провели учения минометчиков вблизи линии разграничения на полигоне вблизи села Трехизбенка Славяносербского района Луганской области.

Он утверждает, что минометчики 53-й бригады ВСУ проводили на этом полигоне боевые стрельбы. Осадчий просит специальную мониторинговую миссию ОБСЕ повлиять на командование Вооруженных сил Украины, чтобы вблизи линии разграничения стрельбы не осуществлялись.

Также Осадчий пожаловался, что в районе села Валуйское Станично-Луганского района якобы замечен беспилотный летательный аппарат 59-й бригады ВСУ, а использование беспилотников вблизи линии разграничения сил также запрещено Минскими соглашениями.