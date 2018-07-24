Сегодня, 17:59

Израильское правительство приняло решение частично возобновить работу грузового перехода «Керем-Шалом».

Как сообщил министр обороны Авигдор Либерман, палестинские атаки в отношении государства в последнее время стали менее интенсивными. Именно поэтому Израиль ослабил топливную блокаду сектора Газа – теперь к продуктам питания и медикаментам присоединится топливо. Минобороны сообщило, что в анклав их теперь можно будет ввозить.

Пока что ситуация не стабилизировалась полностью, поэтому израильская сторона не готова открыть переход полностью. Но как только ХАМАС перестанет атаковать границу Израиля, прекратив запуск шариков с горючими веществами, переход будет функционировать должным образом.

«Керем-Шалом» - это единственный грузовой переход на границе с сектором Газа. Израильское правительство перекрыло его из-за того, что террористическая организация устраивала беспорядки и запускала «огненные змеи» на границе.

Аналитики считают, что такое затишье со стороны террористов может быть обманным маневром и Израиль пожалеет о своем решении. Хотя, есть и сторонники данной позиции, которые надеются, что действия в скором времени будут прекращены.