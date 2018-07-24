Гаспарян высказался по поводу FEMEN

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Журналист, радиоведущий, писатель и блогер Армен Гаспарян высказался по поводу активисток FEMEN в том смысле, что так же как бессмертна на земле глупость, так же бессмертно и движение FEMEN.

Гаспарян сказал, что уход любых, даже основных фигур из FEMEN не приведет к исчезновению этого неформального сообщества. По его высказыванию, функционирование этой незарегистрированной организации связано со степенью «психиатрического расстройства многих представителей Украины». Кого он имел в виду, неизвестно.

В то же время Гаспарян утверждает также, что FEMEN можно считать проявлением демократии, так как, по мнению США, признаком демократии считается наличие ярких противников устойчивых норм общества.

Исходя из этих двух суждений, можно задуматься о психиатрической вменяемости самого Гаспаряна – ведь странно объединять в одной голове утверждения, что эти акции – проявление демократии, но проводят их психиатрически невменяемые люди.

FEMEN – нигде не зарегистрированная женская организация, которая с 2008 года проводит различные акции протеста топлесс в основном на территории Украины. С 2011-го их топлесс-акции стали периодически проводиться в различных странах мира.