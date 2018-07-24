Погребинский знает подробности смерти Оксаны Шачко из Femen

Сегодня, 17:47

Известно, что девушек притесняли представители элиты Киева и дело становилось небезопасным. По этой причине организация приостановила свои акции в Украине.

Михаил Погребинский, глава Центра политических исследований в Украине, знает подробности смерти Оксаны Шачко из Femen, только не спешит с ними делиться. По его словам, информация, которой он располагает, пока что не поддается разглашению, а инцидент он называет трагедией.

Погребинский рассказал, что в Украине Femen поддавались нападкам со стороны киевской элиты и были вынуждены приостановить свои акции протеста, перенеся их за границей. В последнее время Оксана Шачко находилась в Париже, где и нашла свою гибель. Отец Владимир считает, что девушку настигло возмездие за ненависть к Богу и срезание крестов, в котором она принимала участие в 2012 году. Смерть Оксаны обсуждается и на политическом уровне.