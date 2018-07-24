Племянница Сергея Скрипаля зарегистрирована кандидатом в депутаты

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Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, известного по делу отравления в Солсбери, сегодня, 24 июля, получила удостоверение кандидата в депутаты Ярославской областной думы.

Она зарегистрирована кандидатом в депутаты от партии «Справедливая Россия». Выборы в областную думу состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Виктория Скрипаль выдвинута кандидатом в территориальной группе № 10 Фрунзенского района Ярославля. В этом районе города она сама и проживает. Хоть она и выдвигается от «Справедливой России», но членом этой партии не является. По словам помощника кандидата в депутаты, Скрипаль разделяет взгляды партии.

Виктория Скрипаль неоднократно обращалась в посольство Великобритании с ходатайством о выдаче ей визы, чтобы посетить пострадавших в Солсбери родственников. Британские власти отказали ей в выдаче визы. В ближайшие дни Виктория Скрипаль собирается вновь подать документы в посольство Великобритании с целью получения визы. Она все-таки хочет навестить своих родственников.

Напомним, в марте в Великобритании в городе Солсбери произошло отравление, в результате которого пострадали Сергей и Юлия Скрипали. Также пострадавшими оказались несколько граждан Великобритании. Позднее одна женщина в результате отравления умерла. Власти Великобритании обвиняют в этом отравлении Россию. Они утверждают, что данное применение отравляющего вещества произвели российские спецслужбы или же, в противном случае, Россия ненадлежащим образом хранила отравляющие вещества, которыми смогли завладеть преступники. Российская сторона все обвинения отвергает, называя их бездоказательными.