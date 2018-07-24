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Виктория недоумевает, почему после заявлений о нормальном состоянии здоровья и самочувствии ее дядя не может позвонить и парой слов успокоить своих близких.

В начале марта в Солсбери неизвестным ранее нервно-паралитическим ядом «Новичок» были отравлены экс-сотрудник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочка Юлия. Лондон возложил всю ответственность за происшествие на Москву, а Россия категорически отрицает любое участие в отравлении россиян, за чем последовал серьезный международный политический скандал. Пострадавшие выжили, девушку выписали в апреле, а в середине мая стало известно, что Сергей Скрипаль завершил курс лечения и также выписан.

Его племянница Виктория сообщила, что после выписки дяди из госпиталя он ни разу не связался с ними. Родственники Скрипаля обеспокоены отсутствием связи с родными, к тому же ее сестра и британские власти неоднократно заявляли, что значительного вреда вещество А234 здоровью мужчины не нанесло. Виктория сообщила, что при последнем разговоре Юлия заверила, что занимается реабилитацией отца, его здоровье в порядке, но по непонятным причинам он не может сказать близким в трубку несколько слов, успокоив их тем самым.

Сегодня мама Сергея Елена празднует 90-летний юбилей, и очень ждет лучшего подарка от своего сына - пары слов по телефону. «Я ей ответила: бабушка, это политика. Она все поняла», - комментирует Виктория. Племянница желает знать причину такого поведения и с сожалением считает, что его мама не дождется разговора с сыном.