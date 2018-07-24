«Машины у россиян изымать не будут»: Минобороны РФ разъяснило положения скандального приказа

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Российская армия обладает внушительным автопарком, достаточным для выполнения поставленных задач в период военного положения.

Проект правок приказа №151 Минобороны РФ об учёте автомобильных транспортных средств накануне вызвал бурю возмущения в обществе. В этой связи ведомство разъяснило положения скандального документа. В частности, представители министерства поспешили успокоить граждан, заявив, что машины у россиян изымать не будут. Приказ лишь регламентирует порядок учёта транспортных средств в военкоматах.

Для нужд армии есть внушительный ведомственный автопарк, который в полной мере может обслужить запросы военных. К использованию стороннего транспорта Минобороны может прибегнуть в исключительных случаях.

Ранее сообщалось, что у россиян согласно новому приказу в случае войны заберут машины. Действующий документ лишь допускает добровольную передачу специальной техники военным.