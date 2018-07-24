На 87-м году жизни скончался советник Путина

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Ему удавалось работать и сохранять глубину разума до самого последнего дня своей жизни.

Советник Путина и экс-глава Высшего Арбитражного суда РФ Вениамин Яковлев умер сегодня, 24 июля, на 87-м году жизни. Информацию об этом уже подтвердил помощник умершего советника Путина Денис Смола. По его словам, Яковлев скончался в больнице.

Александр Хинштейн, занимающий должность советника главы Росгвардии, в своих социальных сетях также высказался о кончине советника российского президента. По словам Хинштейна, Яковлев был одним из «патриархов юриспруденции». До самого дня смерти мужчине удавалось трудиться и при этом сохранять свою работоспособность с глубиной разума.