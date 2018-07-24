«Мир с Россией»: Карикатура Гидры США показала бессилие Трампа

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Встреча Путина и Трампа стала испытанием для репрессивной машины госдепа, подозревают эксперты.

Встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки стала «пробником» для отношений между странами. Путин и Трамп нашли общую точку отсчета и решились найти в себе силы сотрудничать, несмотря на то, что им приписывают войну и вражду. Мир с Россией Трампу показался вполне реальным и важным.

Однако этого мнения не придерживаются другие американские политики. После прилета Дональда на родину его резко раскритиковали за мягкость и нерешительность в общении с Путиным и высказываниях на пресс-конференции. Обидные слова, ругательства и даже обвинения стали привычным делом в первые же часы после возвращения Трампа из Хельсинки. Американцы не поддерживают инициативу своего правительства, известный карикатурщик из США Бен Гаррисон решил показать видение ситуации, используя искусство.

На шарже он изобразил мифическое существо Гидру с множеством голов, которыми стали чиновники, СМИ, Бреннан, Хиллари Клинтон и другие. Трамп же держит в руке голубя с надписью «Мир с Россией». По словам американцев, карикатура Гидры США показала бессилие президента против репрессивной машины, которая не может дать возможность двум государствам дружить и развиваться. Сам же автор карикатуры уверен, что органы безопасности США больше не в кругу доверия Трампа.

«Конечно, здесь я должен вставить обязательное заявление о том, что в ФБР и ЦРУ работают «хорошие, трудолюбивые и преданные делу люди». Проблема в том, что слишком многие стали политизированным оружием глобалистского государства США», - уверен Бен Гаррисон.

Выйти из этого «глубинного состояния» страна Трампа пока не в силах. Понятно, что правительство подкреплено банкирами и бизнесменами, которые жаждут наживы и прибыли. Это сделать будет непросто, если США и Россия станут друзьями.

«Нет абсолютно ничего плохого в том, что Трамп пытается заключить мир с Россией. Понятно, что бы ни произошло, Трамп будет погребен волной пронзительного влияния от болота Гидры. Важно, чтобы наш президент сохранил фокус внимания, чтобы помочь сделать Америку снова Великой», - подытожил автор карикатуры.