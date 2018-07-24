Разведка Германии не доказала вмешательства «российских хакеров» в выборы в Бундестаг

Сегодня, 16:06

Среди западных политиков стало популярным обвинять Кремль во вмешательстве в избирательный процесс и предвыборные кампании многих стран. Москва опровергает все «абсолютно голословные» обвинения.

Разведка Германии не доказала факта вмешательства «российских хакеров» в выборы в Бундестаг 2017 года по заказу Кремля. Немецкая контрразведка доложила, что после неких действий российских властей по вмешательству в выборы президента во Франции и США, в связи с неоднократными кибератаками хакеров России на Бундестаг, партии, политические фонды и политики в Германии, сотрудники ведомства не нашли подтверждения вмешательства Москвы в германскую избирательную кампанию.

Сотрудники спецслужбы не выявили никаких попыток российских служб посредством дезинформации или пропаганды повлиять на выборы 2017 года. При этом спад киберактивности России постепенно снижался по мере приближения к избирательному процессу, а о самом событии российские журналисты сообщали весьма сдержанно. Соответствующий доклад федеральное ведомство по защите конституции представило СМИ сегодня в Берлине.