«Полностью уничтожит США»: Американский ученый описал возможности российской ядерной торпеды «Судного дня»

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У Вашингтона нет средств, чтобы противодействовать новой угрозе России.

Минобороны России представило перспективный беспилотный комплекс «Посейдон», способный нести ядерный заряд на дальние дистанции. В США уже успели назвать данную разработку одним из самых бесчеловечных и страшных оружий в истории. Глава проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен описал возможности российской ядерной торпеды «Судного дня».

Он подчеркнул, что это оружие не похоже ни на какое другое ядерное оружие хотя бы потому, что использует радиоактивный эффект как один из важных факторов воздействия. Если другие комплексы используют ядерный заряд для увеличения мощности заряда, то здесь он рассчитан на зачистку территории с целью сделать её необитаемой на долгие годы.

Американский учёный подчёркивает, что торпеда типа «Посейдон» полностью уничтожит США при массовом ударе. Эксперт отметил, что российская сторона не назвала предельную мощность торпеды, но, вероятнее всего, она составит порядка 100 мегатонн. Это делает её в перспективе, возможно, самой большой бомбой из всех существующих.

Кристенсен также предположил, что Москва может преувеличивать возможности «Посейдона» для устрашения США и прочих потенциальных противников. Вместе с тем, при более скромных масштабах торпеда остаётся неуязвимой для американской армии, которая просто не в состоянии ничего противопоставить российской разработке. Даже если масштабы разрушений «Посейдона» окажутся не столь угрожающими, как показано на видео, торпеда вполне может быть использована для эффективного уничтожения американских авианосцев.

Ранее мы писали, что новое российское оружие сделает НАТО беззащитными. К такому выводу на основании мини-расследования пришли американские журналисты.