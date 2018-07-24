«Два года в бункере»: На Украине пенсионер не дождался вторжения Путина

Сегодня, 15:32

Тайный «дом» 67-летнего пенсионера будет не по зубам «руке Кремля», уверены односельчане.

Вести о вторжении Путина будоражат мысли украинцев и по сегодняшний день. Об этом открыто говорят эксперты. В подтверждение домыслов есть конкретные факты. На Украине пенсионер два года назад начал сооружать бункер. Этот необычный бункер получил большую славу, и о нем узнали многие. Во дворе своего дома 67-летний пенсионер выстроил настоящую спрятанную резиденцию. Примечательно, что в Сумской области это единственный пример того, что люди боятся вторжения Путина и опасаются стать жертвами нападения армии РФ. Отстаивать интересы народа пенсионер не готов, в его мыслях лишь желание самосбережения. Посмотрев пропаганду по телевизору, мужчина не усомнился, что «рука Кремля» идет за Путивльским районом Сумской области».

По словам очевидцев интересного сооружения можно сказать, что бункер выглядит как оборонительная конструкция. Мужчина на основе старого погреба укрепил фундамент и стены, подвел электричество, установил металлическую дверь. Чтобы бункер «спрятать» от людей, заказал две машины земли для насыпи поверх основы старого погреба. Мужчина посчитал нужным подвести канализацию и сделать большой запас питьевой воды. Для удобства поставил кровати. Спустя два года ожидаемого не произошло и пенсионер не дождался вторжения Путина. Но несмотря на стабильную ситуацию и отсутствие угрозы, запуганный пропагандой Порошенко мужчина продолжает бояться нападения России на Украину. Он не готов воевать за страну, но если война будет неизбежна, он знает, где будет отсиживаться. К слову, Сумщина - край легендарного Сидора Ковпака, который, кстати, в годы Великой Отечественной войны был командиром Путивльского партизанского отряда, достойно дошедшего до Карпат.