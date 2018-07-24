ДНР: Дефицит кадров вынудил ВСУ ускоренно готовить низкоквалифицированных офицеров

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Как сообщают представители самопровозглашенной республики, «офицеров-трусов» отправят на «Лидерские курсы».

Представитель ДНР, начальник ОК Даниил Безсонов рассказал, что в Украине сейчас существует дефицит кадров вооруженных сил. Поэтому, по мнению Безсонова, такой фактор вынудил ВСУ ускоренно готовить низкоквалифицированных офицеров.

Стало известно, что из украинских войск массово начали уходить офицеры, поэтому силовые структуры создадут «Лидерские курсы», из которых обычные рядовые будут выходить офицерами младшего состава – они приобретут квалификацию «офицер управления тактического уровня» и звание «младшего лейтенанта». После кратковременной подготовки они будут вынуждены ехать в зону ООС.

Безсонов считает, что теория очень далека от практики и максимум, кого они подготовят – так это «трусов», которые, услышав один выстрел, будут бежать «куда глаза глядят».

В Украине несколько раз проводилась мобилизация, из-за которой молодые ребята и офицеры запаса должны были бросить свои дома и отправиться воевать на Донбасс, независимо от своего желания. Давление со стороны структуры отбило желание у многих военных участвовать в боевых действиях. Возможно, уходу большинства поспособствовало осознание того, что война ни к чему хорошему не приводит, а только губит тысячи человеческих жизней.