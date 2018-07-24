«Садо-мазо»: Новые мемы Путина и Трампа взорвали соцсети

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Самыми популярными стали картинки, где президенты собирались заняться сексом, причём американский лидер выступал в роли женщины.

С момента последней полноценной встречи Путина и Трампа англоязычные соцсети оказались переполнены различными шутками об американском президенте. Новые мемы буквально взорвали англоязычный интернет.

Во всех мемах Трамп изображён в роли ребёнка Путина. Но в более смелых шутках президент США изображён в роли собаки главы РФ.

Большую популярность также обрели мемы, в которых Трамп и Путин занимаются «садо-мазо», или же «сфотографированы» в постели после секса.

Англоязычные пользователи выкладывают шуточные картинки, на которых Путин запечатлён в образе мужчины, а Дональд Трамп в образе женщины.

Люди также делали мемы, на которых президенты находились в образе сестёр-близняшек.

Были также шутки и про то, что Трамп – это просто кукла Путина, которой он управляет.