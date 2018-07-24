«ЕС не позволит США пугать себя пошлинами»: Глава МИД Германии высказался о планах Трампа

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Дональд Трамп призывает европейских производителей строить свои заводы на американской территории.

Глава МИД Германии Хайко Маас в своём официальном Twitter заявил, что не позволит США пугать себя импортными пошлинами. Такое заявление он делал и ранее, во время поездки в Японию и Южную Корею.

В своем сообщении глава иностранного ведомства Германии подчёркивает, что никто не будет заинтересован в том, чтобы ввести пошлины. В случае же их введения, все останутся только в проигрыше.

По словам Хайко Мааса, ЕС также не позволит США пугать себя. Если же Европа всё же будет относится к вопросу запугивания спокойно, то с таким отношением со стороны США и других стран союз столкнётся и дальше.

Стоит отметить, что Дональд Трамп недавно заявлял, что США может ввести пошлины в 20% на европейские автомобили. Это произойдёт, если Евросоюз не уберёт барьеры в отношении американских компаний. Кроме того, глава Белого дома решил призвать производителей из Европы возводить свои заводы именно в США.