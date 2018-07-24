«Наплевать на Украину»: Пашинин раскрыл сущность украинского народа

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Актер назвал главную проблему украинского народа. По мнению Пашинина, украинцам глубоко наплевать на судьбу ДНР, ЛНР и Украины в целом.

Актер Анатолий Пашинин отправился на Донбасс, чтобы принять участие в боевых действиях. Там он занял позицию ВСУ и высказал мнение по поводу происходящего. Он рассказал в соцсетях про удовольствие от войны в ДНР и ЛНР. Пашинин также раскрыл сущность украинского народа. Актер считает, что граждане Украины могут называть себя как угодно, но не украинцами.

Все дело в том, что народу совершенно безразлично, останется Украины целостной, или "рухнет", распавшись на мелкие республики. Предки современных украинцев также ничего не оставили в наследие кроме страны, которая давно стоит на коленях. Так считает Пашинин. ОН также утверждает, что украинцам глубоко все равно на Украину, и людей, которые погибают в ДНР и ЛНР.