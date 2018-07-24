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Он считает, что девушка разочаровалась в движении. Свое мнение российский сенатор опубликовал в Twitter.

Продолжение... За полтора месяца до смерти основательница Femen говорила, что не хочет жить Запись она разметила на своей странице в Instagram.... Алексей Пушков прокомментировал записку Оксаны Шачко из Femen, которая была написана на английском языке, в переводе там значилось: «Вы все фейк». По мнению сенатора, основательница скандального движения разочаровалась, ведь сами Femen, по своей сути, являются просто вульгарным фейком и этот момент должен был прийти в голову Оксаны. Пушков считает, что записка адресовалась парижской богеме.

Оксана Шачко была найдена мертвой 23 июля в своей квартире, расположенной в Париже. Смерть девушки подтверждает ее коллега Анна Гуцол. Занятия Femen носили скандальный характер, так как участницы направления выходили топлес в места массового скопления людей, желательно, если это важное для общества мероприятие.