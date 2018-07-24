Сегодня, 10:31

За годы конфликта власти республик сформировали современные вооруженные силы. Даниил Безсонов, официальный представитель ВС ДНР, считает, что военные возможности регионов выше, чем у Киева.

Армии ДНР и ВСУ сравнялись по количеству техники и как в самом начале спора можно заявить, что в этом плане стороны имеют счет «1:1». Как информирует «Царьград», на сегодняшний день донецкая и луганская армии насчитывают 69 «Градов», 10 «Ураганов», 5 «Смерчей», 6 «Солнцепеков», 700 бронемашин и 500 тяжелых артиллерийских установок, а также около 400 танков Т-64, 300 Т-72, больше 50 Т-80 и 3 танка серии Т-90.

Это же издание в качестве примера демонстрирует танковые ряды украинской армии, которые насчитывают около 1,2 тысяч единиц бронетехники. В республиках уверенны, что уровень их готовности гораздо выше, нежели у Украины.

Известно, что на стороне Киева воюет актер Анатолий Пашинин, рассказывающий об удовольствии, получаемом во время обстрелов.