Эксперты усомнились в реальности нового «смертельного» вооружения в России

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В США военные обозреватели, что РФ перекрасила старые боеголовки и выдала их за новые. Таким образом Путин представил в марте старое вооружение.

Министерство обороны России ещё в прошедший четверг опубликовало видеозаписи о пяти новых системах вооружения. Речь идёт о том оружии, которым президент РФ Путин хвастался ещё в марте. Некоторые американские специалисты и военные обозреватели предположили, что противоракетная оборона США могла бы быть «неэффективной» перед новым российским вооружением.

Новое оружие России включало в себя межконтинентальную баллистическую ракету, глобальную крылатую ракету, ядерную торпеду, гиперзвуковую ракетно-ядерную ракету и так далее.

Что удивило мировую общественность, так это «Статус-6» или ядерная ракета «Посейдон». В отличии от другого ядерного оружия, в котором длительный процесс радиоактивности приводит к побочным эффектам, «Посейдон» наоборот использует их. Считается, что ядерная ракета имеет в себе кобальт. Если она взорвётся, то радиоактивный материал может распространится по всей планете.

Есть и Гиперзвуковая ракета «Кинжал» и некий военный лазер. Но беря во внимание всё это, американские специалисты очень скептически относятся к указанному вооружению. Целый ряд вооружения Путина, по словам Тайлера Роговея, является попросту уже устаревшим немного переделанным оружием. Тот же «Кинжал», к примеру, является «Искандером».

Эксперты заявили, что в видеороликах России были показаны другие ракеты, а не то «суперинновационное» вооружение, которое обещал Путин. Специалисты вообще усомнились в реальности нового «смертельного» вооружения в России. Вместо того, чтобы вести разработки, Россия просто перекрасила «Искандеры» в другой цвет и сделала вид испытаний, чтобы постараться запугать мировую общественность.

Как бы то ни было, всё вооружение было показано только на видео. Вживую их ещё никто не видел. Новые ракеты только могут появится на вооружении к 2021 году, до этого же времени у других стран есть возможность нарастить свою военную мощь, создав антиоружие.