Сегодня, 08:20

Организация дискредитировала себя сообщениями с недостоверной и откровенно лживой информацией.

Предал критике деятельность «Белых касок» сенатор Алексей Пушков. В своём Twitter парламентарий заметил, что этой организации с сомнительной репутацией уже не верит даже Запад. Сообщение по фейковым трупам в Сирии не вызывают восторга даже у западной прессы, считает Пушков. Подобным образом член Совфеда прокомментировал заявление МИД России по итогам двусторонней встречи руководителей внешнеполитических ведомств США и РФ.

Сенатор подчеркнул, что «Белые каски» работают по заказу западных кураторов и создают фейки, которые не вызывают доверия. В качестве примера политик привёл ситуацию в сирийской Думе, где произошла якобы химическая атака войск. Материал «Белых касок», снятый в данном регионе был разоблачён сирийскими медиа.

Ранее мы писали, что МИД Сирии раскритиковал США за помощь «Белым каскам». В ведомстве подчеркнули, что организация дискредитировала себя сотрудничеством с террористическими организациями, а также созданием фековых новостей.