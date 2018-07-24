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Постпред США заявила о том, что ее полностью устраивает политика Вашингтона по отношению к РФ.

Как стало известно из источника, Никки Хейли предрекла России и США вечную вражду прямо перед ООН. Она заявила, что Российская Федерация «никогда не сможет стать другом» для Америки, поскольку их сторона не доверяет ни самому государству, ни президенту Путину. Констатировала постпред это как факт.

Дипломат считает, что «встреча года» глав двух государств должна была состояться. Хейли подчеркнула, что они ждали саммита очень долго, но тем не менее, она очень довольна тем, какую политику ведет по отношению к России американское правительство.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Инициатором данной встречи стал президент США. После данной встречи главу американского Белого дома в СМИ называют «марионеткой», которая «съела наживку Путина».