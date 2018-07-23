«Не верьте лжецам»: Экс-депутат Рады рассказал свою правду о Крымском мосте

Вчера, 22:39

Алексей Журавко проехал от начала и до конца все 19 километров, и после этого смог поделиться впечатлениями с соотечественниками. По его словам, украинские власти не могут смириться с тем фактом, что мост существует и уже работает.

Экс-депутат Рады рассказал свою правду о Крымском мосте и заверил, что конструкция возведена на века, поэтому беспокоиться приезжим и жителям полуострова не о чем. По словам Журавко, который громко выразился «Не верьте лжецам», в Украине многие до сих пор думают, что моста нет и вовсе, а другие убеждены, что он очень скоро обвалится и спровоцирует масштабную катастрофу.

Журавко отметил, что без проблем проехал по всей длине моста и попал в Крым, и другие туристы ехали вместе с ним, поэтому можно сделать вывод, что отдыхающие на полуострове есть и постоянно прибывают. Бывший политик считает, что и сам завидует крымчанам, но «белой» завистью, ведь данный проект можно назвать грандиозным.