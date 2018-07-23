Российскую подлодку «Ясень» признали самой передовой в мире

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На Западе восхищаются разработкой и отмечают, что Россия и дальше будет уходить далеко вперед в сфере судостроения. Причин для такого вывода сразу несколько, ведь у субмарины огромное количество преимуществ в сравнении с конкурирующими проектами.

Российскую подлодку «Ясень» признали самой передовой во всем мире в первую очередь за то, что разработка имеет неограниченную дальность, а нести при этом может порядка 40 крылатых ракет и торпед. Высочайший уровень автоматизации позволяет «Ясеню» сократить число представителей экипажа до 90 человек, что также является преимуществом.

В дальнейшем, полагают западные эксперты, российское судостроение будет только усовершенствоваться, ведь с каждым разом специалисты выпускают инновационные и современные подлодки, не только соответствующие показателям уже существующих, но и превосходящие готовые проекты.