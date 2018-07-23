Эксперт пояснил рост рейтинга Дональда Трампа

Сегодня, 21:15

Несмотря на раздор в Белом доме и критическое отношение к заявлениям президента, его деятельность уже поддерживают 45% граждан США.

После встречи лидера США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки его рейтинг незначительно вырос. Несмотря на критику чиновников, его поддерживают уже 45% граждан страны, а это на 1% больше, чем в начале месяца. Вместе с этим поддержка его деятельности в Республиканской партии достигла 88%. Большую поддержку получил лишь Джордж Буш-младший после трагедии 11 сентября 2001 года.

Эксперт Эдуард Лозанский пояснил рост рейтинга Дональда Трампа. Глава Американского института в российской столице уверен, что президент заслужил доверие, ведь выполнил практически каждое свое обещание, озвученное в процессе избирательной кампании. Его деятельность благоприятно отражается на экономике страны, а мнение и поведение никогда не зависело и не подчинялось интересам союзников по НАТО и ЕС. Он уверен, что гражданам нравится наблюдать за дерзким поведением лидера, который с улыбкой отстаивает свою позицию.