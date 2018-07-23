Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в продаже секретных данных СМИ

Сегодня, 20:00

Рэнд Пол намерен бороться с незаконными действиями сотрудника спецслужб и сегодня собирался попросить у президента Дональда Трампа закрыть Джону Бреннану доступ к засекреченным документам.

Сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол заподозрил экс-главу ЦРУ Джона Бреннана в продаже секретных данных журналистам. В своем Twitter он написал: «Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретной информации? Не зарабатывает ли он миллионы долларов, раскрывая секреты СМИ?». Джон Бреннан руководил ЦРУ с марта 2013 года по январь 2017 года, в период президентства Барака Обамы.

К кандидату в президенты Дональду Трампу он был настроен критически, что никак не изменилось после его победы. В связи с этим республиканец Боб Гудлатт сообщил о своем намерении пригласить Бреннана на допрос, чтобы определить степень его предвзятого отношения к президенту.

Стоит отметить, что в Белом доме сейчас царит полный раздор. Чиновники не одобрили «дружбу» Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая зародилась после беседы в Хельсинки. Также они недовольны заявлением президента, который сообщил, что не верит в обвинения спецпрокуратуры о вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию, так как не видит этому никаких доказательств. Некоторые демократы обвинили республиканца в слабости и неадекватности, а Джон Бреннан и вовсе обвинил Трампа в государственной измене.