Сегодня, 20:03

Политологи правы в своих негативных сравнительных оценках политиков времен холодной войны и нынешнего мирового истеблишмента.

Если «железная леди» Маргарет Тэтчер коротала свои краткие выходные за изучением мемуаров великих властителей прошлого, то нынешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не представляет собой ничего особенного. На досуге предпочитает кулинарию и дешевые американские сериалы. Что характерно, сама признается в этом журналистам, позиционируя обывательскую серость как достоинство демократического политика.

По словам Мэй, у нее в библиотеке полторы сотни книг с кулинарными рецептами, которые она использует, потому что это практично, так как «еду можно съесть». Кроме того, премьер-министр некогда великой страны, «владычицы морей» обожает американский сериал «Морская полиция». Вот и вся разгадка нелепых сюжетов о «Новичке» и «зловещей руке Кремля». Тем не менее, аналитики уверены, что британцы доверяют своему премьер-министру.