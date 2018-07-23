Экс-госсекретарь США рассказал, как Трамп опозорился перед Путиным и всем миром

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Джон Керри прокомментировал встречу двух президентов, которая прошла недавно в Хельсинки. По его словам, американский глава подверг опасности свою страну и утратил собственный авторитет перед народом.

Экс-госсекретарь США рассказал, как Дональд Трамп опозорился перед Владимиром Путиным и всем миром, когда на высказывания российского оппонента о вмешательстве в выборы не стал спорить. Керри убежден, что Трампу необходимо было отстаивать свою точку зрения, а после такой капитуляции за правду бороться уже бесполезно даже с неоспоримыми фактами.

На встрече в Хельсинки Путин сумел показать, что Россия до сих пор не соглашается с обвинениями в свой адрес о том, как хакеры якобы вмешались в выборы, на которых в 2016 году победил Трамп. С позицией американского политика, который решил сдаться, несмотря на расследования спецслужб, в США не соглашаются.