«Мускулы Путина»: Запад обеспокоен превосходством России в ядерных вооружениях

Сегодня, 19:07

Про «мультики», якобы показанные президентом России в начале марта, уже никто не вспоминает. Международное сообщество крайне взволновано превосходящим военным потенциалом Москвы.

Теперь «мускулы Путина» стали модным эвфемизмом, который любят употреблять эксперты и представители СМИ. Запад обеспокоен превосходством России в ядерных вооружениях, с новейшими уникальными носителями, против которых бессильны современные системы ПВО. Спокойное превосходство Владимира Путина над Дональдом Трампом во время хельсинской встречи окончательно убедило аналитиков, что Москва не блефует и действительно располагает потенциалом, способным концептуально изменить расстановку сил.

В широком доступе появились ролики с последними разработками российского военно-промышленного комплекса. Это и гиперзвуковая ракета «Авангард», и «Буревестник» с ядерной боеголовкой, и «Кинжал». Конечно, Пентагон теперь будет просить у Конгресса США увеличения бюджета. Однако военные специалисты сходятся во мнении, что Запад, расслабившись после развала СССР, отстал от современной России, в военных разработках, на десятилетия.